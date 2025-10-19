Ένα σημαντικό έργο ψηφιακής σύγκλισης προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τόσο να καλύψει πλήρως τις λεγόμενες «Λευκές Περιοχές» της χώρας (δηλαδή περιοχές όπου έως σήμερα οι κάτοικοι δεν είχαν ικανοποιητική πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα).

Το πρόβλημα των Λευκών Περιοχών και η μη ικανοποιητική πρόσβαση πολλών Ελλήνων πολιτών σε ποιοτικό τηλεοπτικό σήμα αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα, κυρίως σε περιοχές με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως η Θράκη (νομοί Έβρου και Ροδόπης), το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο, κ.ά. Στόχος του έργου «Λευκές Περιοχές» είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των παραμεθόριων και ακριτικών περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα.

«Με την πρωτοβουλία για τις Λευκές Περιοχές ερχόμαστε να δώσουμε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα τηλεοπτικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της χώρας. Με την εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλους τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο ενός ανανεωμένου, μακροπρόθεσμου και πιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ξεκίνησε την υλοποίηση της νέας πρότασής του για την κάλυψη των «Λευκών Περιοχών» της Επικράτειας.

Ειδικότερα, η νέα πρόταση εστιάζει στην εγκατάσταση Συμπληρωματικών Σταθμών Κάλυψης (ΣΣΚ) με διανομή τηλεοπτικού σήματος μέσω επίγειων διαύλων. Λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού ανάγλυφου και της πολύ μικρής πληθυσμιακής κατανομής των συγκεκριμένων παραμεθορίων και ακριτικών περιοχών της χώρας, η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Χρήστου Καψάλη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανέλαβε να εκπονήσει σε τρεις φάσεις ειδική τεχνική μελέτη ραδιοκάλυψης.

Παράλληλα, εκπονείται και τεχνο-οικονομική μελέτη κοστολόγησης και χρηματοδότησης για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Στην 1η φάση της δράσης επιλέχθηκαν οι Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λόγω εθνικού ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίησης. Ο πρώτος κύκλος της μελέτης ραδιοκάλυψης ολοκληρώθηκε με τον καθορισμό των πρώτων 66 σημείων εγκατάστασης ΣΣΚ (54 κύριων σημείων και 12 επικουρικών), στις Περιφέρειες, σύμφωνα με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και τεχνικά κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επέκταση της κάλυψης να ξεπεράσει το 95% ανά Περιφέρεια. Επιπλέον, η τεχνο-οικονομική μελέτη των τριών πρώτων Περιφερειών ολοκληρώθηκε επιτυχώς με προτεινόμενη λύση τη δημιουργία των 54 πρώτων ΣΣΚ με διανομή σήματος μέσω μισθωμένου κυκλώματος.

Στη 2η φάση της δράσης, ολοκληρώθηκε η μελέτη ραδιοκάλυψης για 4 επιπρόσθετες Περιφέρειες της Ελλάδας (Δυτική Μακεδονία: 23 ΣΣΚ, Ήπειρος: 19 ΣΣΚ, Δυτική Ελλάδα: 9 ΣΣΚ, Θεσσαλία: 3 ΣΣΚ), προτείνοντας συνολικά 54 νέα σημεία (ΣΣΚ).

Έπειτα, ακολούθησε και η 3η και τελική φάση του έργου στην οποία πραγματοποιήθηκε μελέτη ραδιοκάλυψης για τις περιφέρειες της Κρήτης (16 σημεία ΣΣΚ), της Πελοποννήσου (18 σημεία ΣΣΚ) και της Στερεάς Ελλάδας (37 σημεία ΣΣΚ), δίνοντας ένα σύνολο 71 προτεινόμενων σημείων.

Η τεχνο-οικονομική μελέτη για τις 7 επιπρόσθετες περιφέρειες της 2ης και της 3ης φάσης του έργου είναι σε εξέλιξη. Επίσης, υπάρχουν 3 περιφέρειες οι οποίες δεν χρειάζεται να μελετηθούν διότι επιτυγχάνουν ήδη με το υπάρχον δίκτυο Κανονικών Κέντρων Εκπομπής κάλυψη μεγαλύτερη από 95% (Αττική, Ιόνια Νησιά, Κεντρική Μακεδονία).

Η μελέτη ραδιοκάλυψης προτείνει συνολικά 179 σημεία ΣΣΚ σε όλη την επικράτεια. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την υφιστάμενη πληθυσμιακή κάλυψη χωρίς τους Συμπληρωματικούς Σταθμούς Κάλυψης, όπως επίσης και την εκτίμηση της κάλυψης με τους ΣΣΚ (απογραφή 2021).

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα έργο τεχνολογικής αναβάθμισης. Πρόκειται για μια παρέμβαση ουσίας, που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και την ισότιμη πρόσβασή τους στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Θέλουμε μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, όπου κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη νέα ψηφιακή εποχή. Στην κατεύθυνση αυτή, κάνουμε το επόμενο βήμα στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας για την εξασφάλιση τηλεοπτικής κάλυψης σε ολόκληρη τη χώρα», καταλήγει ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περιφέρεια Υφιστάμενη πληθυσμιακή Εκτίμηση πληθυσμιακής

κάλυψη (χωρίς ΣΣΚ) κάλυψης (με ΣΣΚ)

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 94,56% 95,45%

ΚΡΗΤΗ 90,88% 95,25%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90,22% 96,68%

ΑΤΤΙΚΗ 99,94% 99,94%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91,32% 95,10%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 93,62% 95,15%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 96,56% 96,56%

ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 87,00% 95,10%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 93,93% 95,20%

ΗΠΕΙΡΟΣ 91,00% 95,07%

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 93,26% 97,63%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 97,49% 97,49%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,71% 95,03%

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) προχώρησε πρόσφατα σε Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των πρώτων 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) και τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές, μέσω της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 30 μήνες με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 22.717.171,87 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Φ. Δουλγκέρη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ