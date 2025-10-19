Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡ. ΑΓΓΕΛΗ

ΕΤΩΝ 59

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελισσάβετ Ξάνθου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γεώργιος Αγγελής

Παναγιώτης Αγγελής

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ελένη Αγγελή

Σπύρος και Παρασκευή Ξάνθου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Αθανάσιος Αγγελής και Ανδριάνα Ευθυμίου

Απόστολος Ξάνθος

Δήμητρα Ξάνθου και Σωτήριος Κοτρώτσιος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 2.30 μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου” .