Ένα νέο περιστατικό ωμής βίας ήρθε να ταράξει τη νυχτερινή ζωή του Βόλου, όταν, σύμφωνα με όσα καταγγέλονται στο THE NEWSPAPER, γνωστός επιχειρηματίας της πόλης φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε εργαζόμενο υποδοχής σε δημοφιλές κλαμπ, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες και το προσωπικό του καταστήματος.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά και ήταν γεμάτο κόσμο. Ο εργαζόμενος βρισκόταν στην είσοδο, εκτελώντας τα καθήκοντά του, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – ο επιχειρηματίας, συνοδευόμενος από άλλο άτομο, του επιτέθηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο υπάλληλος είχε απλώς καληνυχτίσει ευγενικά τον επισκέπτη, όταν εκείνος αντέδρασε με οργή, τον χτύπησε και προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους. Το περιστατικό καταγγέλλεται ότι εκτυλίχθηκε σε κοινή θέα, ενώ κάποιοι από τους πελάτες προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για να σταματήσει η επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις Αρχές, ωστόσο η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στον χώρο της νύχτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν μάρτυρες αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας, που ενδέχεται να αποκαλύψουν τα ακριβή γεγονότα της επίθεσης.