Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 95
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 20 – 10 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννα Αντωνάκη & Φώτιος Κούκος, Γεώργιος Αντωνάκης & Κωνσταντινιά Τσολακίδου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θωμάς, Αθανασία, Ζαφειρία, Νικολέτα.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Δευτέρα 20 – 10 – 2025 και ώρα 1.30 μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
