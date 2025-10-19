Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 95

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 20 – 10 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννα Αντωνάκη & Φώτιος Κούκος, Γεώργιος Αντωνάκης & Κωνσταντινιά Τσολακίδου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θωμάς, Αθανασία, Ζαφειρία, Νικολέτα.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Δευτέρα 20 – 10 – 2025 και ώρα 1.30 μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».