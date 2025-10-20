Ένας ευειδής, κομψότατος και μοντέρνος Τρικαλινός διεκδίκησε, χθες βραδυ (19/10), την είσοδό του στο «The Voice of Greece» (9o Επεισόδιο), το δημοφιλές παιχνίδι που μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Αν και ο 30χρονος Δημήτρης Σουφλάκης διάλεξε να διαγωνισθεί με το «Strangers in the Night» του Φράνκ Σινάρα, «τραγούδι που είναι από τα λίγα το οποίο ακούγεται ολοκληρωμένο από τους διαγωνιζόμενους», όπως παρατήρησε, κατόπιν, ο Πάνος Μουζουράκης, δεν κατάφερε τελικά να «γυρίσει» μία από τις τέσσερις καρέκλες των coaches.

Ο Μίμης -έτσι τον φωνάζουν φίλοι & γνωστοί- διαβιεί, πλέον, στην Αθήνα ασχολούμενος με το θέατρο -κυρίως τις παιδικές παραστάσεις-, τον χορό και τις επιχειρηματικές δράσεις της οικογένειας (λιανεμπόριο).

