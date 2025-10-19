Με πολύ χορό, μουσική και πλήθος κόσμου συνεχίστηκαν σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, οι εκδηλώσεις της Γιορτής Τσίπουρου και Αποσταγμάτων στον Τύρναβο, που διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας , την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας .

Η μέρα ξεκίνησε το πρωί στο Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου, με την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ο Πρίγκηπας Μοσχάτος και η μαγεμένη κληματαριά» της Τάνιας Χώτου. Στην ανάγνωση συμμετείχαν οι Έλενα Γράβαλου και Παντελία Κατσή, ενώ την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Θέμης Σαμαντζής.

Αμέσως μετά, τα χορευτικά σύνολα του Τυρνάβου και φιλοξενούμενοι σύλλογοι ξεκίνησαν μια πατινάδα με αφετηρία το Αρχοντικό Καράσσου, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της πόλης με χρώματα, παραδοσιακές στολές και χαμόγελα.

Στην πομπή συμμετείχαν:

ο Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου ,

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου ,

ο Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου ,

ο Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος» ,

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας Ευόσμου ,

ο Μορφωτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Σμιξιωτών «Η Ωραία Βασιλίτσα» ,

καθώς και η Χορευτική Ομάδα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Η κορύφωση ήρθε στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, όπου πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συνοδεία της ορχήστρας Βλάμηδες, που ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους.

Το γλέντι συνεχίζεται μέχρι αργά το απόγευμα, με πολύ κέφι, τραγούδι και φυσικά… άφθονο τσίπουρο!

