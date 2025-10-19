Συνεχίζοντας το έργο της διαρκούς επιμόρφωσης ο ΟΣΤ πρόσθεσε άλλη μια αλυσίδα στον επιτυχημένο κύκλο επιστημονικών εκδηλώσεων. Αυτή τη φορά υποδέχθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τσιτσάνη δυο διακεκριμένες και διεθνώς καταξιωμένες στον τομέα τους επιστήμονες. Την καθηγήτρια και διευθύντρια του εργαστηρίου Παιδοδοντίας του οδοντιατρικού τμήματος του ΕΚΠΑ κ. Σωτηρία Γκιζάνη και την καθηγήτρια και διευθύντρια του εργαστηρίου ορθοδοντικής του οδοντιατρικού τμήματος του ΑΠΘ κ. Όλγα-Ελπίς Κολοκυθά. Οι δυο τους ανέπτυξαν σε βάθος θέματα που αφορούν την προσέγγιση ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη σε ότι αφορά την αντιμετώπιση ορθοδοντικών προβλημάτων αλλά και την αντιμετώπιση της ευαίσθητης ομάδας των παιδιών-ασθενών. Στο πλαίσιο της ημερίδας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των προσφάτως εκλιπόντων καθηγητών οδοντιατρικής Παύλου Γαρέφη και Άκη Τσαλίκη και του ιστορικού προέδρου του ΟΣΤ Λάκη Αεβανίτη ενώ η ίδια η ημερίδα αφιερώθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου Κων/νο Ντουρτούνη στην μνήμη του τελευταίου. Η εκδήλωση στηρίχθηκε χορηγικά από την περιφέρεια Θεσσαλίας –με ίδια πρωτοβουλία μάλιστα της Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρύσας Ντιντή η οποία είναι από την αρχή της θητείας της αρωγός στο έργο του συλλόγου- καθώς και από την εταιρεία οδοντιατρικών ειδών Μαλούτα ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων που ευγενικά παραχώρησε τον τόσο όμορφο χώρο του Μουσείου. Οι εκδηλώσεις του συλλόγου θα συνεχιστούν με νέα επιστημονική ημερίδα τον επόμενο μήνα.