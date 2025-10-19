Μία ξεχωριστή και βαθιά ανθρώπινη πρωτοβουλία, που αναδεικνύει το κοινωνικό και ποιμαντικό έργο της Τοπικής μας Εκκλησίας, υλοποιείται για πρώτη φορά σήμερα στον Βόλο. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου φιλοξένησε τη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και οι συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής.

Η καινοτόμος αυτή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και την ουσιαστική κατανόηση των ιερών κειμένων.

🎥ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η πρώτη Θεία Λειτουργία με διερμηνεία τελέστηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 10:15 έως τις 11:15 π.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Τη διερμηνεία πραγματοποίησε η Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία είναι πιστοποιημένη διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Η Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ατόμων με ακουστικές αναπηρίες, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ένταξης και προσβασιμότητας, δείχνοντας έμπρακτα ότι η Εκκλησία μπορεί να είναι τόπος αποδοχής και συμμετοχής για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και σε επόμενες Λειτουργίες, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας και πνευματικής παρουσίας για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, αποδεικνύοντας ότι η πίστη δεν έχει φραγμούς στη γλώσσα, αλλά ενώνει μέσα από την αγάπη.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: