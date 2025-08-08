Αρκετές ημέρες σταθερών μετεωρολογικών συνθηκών προβλέπει ο Λαρισαίος προγνώστης καιρού, Φάνης Χατζηγρίβας, μέσα από αναλυτική του ανάρτηση, συνοδευόμενη από ειδικό χάρτη με τις αναμενόμενες ροές ανέμων. Το μελτέμι –ο κλασικός βορειοανατολικός άνεμος του καλοκαιριού– θα έχει τον πρώτο λόγο, προσφέροντας ανακούφιση αλλά και… δυσκολίες, ανάλογα με την περιοχή.

Μια περίοδος μελτεμιών σε εξέλιξη

Όπως εξηγεί ο κ. Χατζηγρίβας, η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη φάση με επικράτηση μελτεμιών, οι οποίες κατά διαστήματα θα εξασθενούν ή θα ενισχύονται. Αυτό μεταφράζεται σε ευχάριστες θερμοκρασίες για τις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, αλλά και σε κυματισμούς που ίσως δημιουργήσουν προβλήματα, κυρίως στα ανοιχτά και σε ορισμένες παράκτιες ζώνες.

Ανακούφιση για την Ανατολική Ελλάδα

Το μελτέμι διατηρεί τις θερμοκρασίες σε «νορμάλ» επίπεδα στο Αιγαίο, προσφέροντας ανάσα δροσιάς στις παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω της θαλάσσιας αύρας. Οι νύχτες και τα πρωινά παραμένουν ευχάριστα, με τις ελάχιστες τιμές να κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα ακόμη και στα δυτικά.

Τοπικά… δύσκολες συνθήκες

Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα. Δύο περιοχές φαίνεται να αντιμετωπίζουν πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες:

Ανατολικό Αιγαίο : Νησιά όπως η Μυτιλήνη, η Κως και η Ρόδος θα βιώσουν έντονη ζέστη σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία, εξαιτίας των θερμών αερίων μαζών από την Τουρκία.

: Νησιά όπως η Μυτιλήνη, η Κως και η Ρόδος θα βιώσουν έντονη ζέστη σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία, εξαιτίας των θερμών αερίων μαζών από την Τουρκία. Δυτική Ελλάδα: Από την Ήπειρο έως τη δυτική Πελοπόννησο, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τους 38 με 40°C. Οι περιοχές αυτές επηρεάζονται από καταβατικούς βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι ενισχύουν τη θέρμανση της ατμόσφαιρας.

Παρά τις κατά τόπους υψηλές τιμές, ο προγνώστης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για νέο καύσωνα, καθώς το φαινόμενο δεν θα είναι εκτεταμένο, αλλά περιορισμένο γεωγραφικά και χρονικά.

Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας που δεν αναφέρονται ειδικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 33 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να διατηρούν 4-5 βαθμούς χαμηλότερα λόγω της θαλάσσιας επίδρασης.

Βροχές… ούτε για δείγμα

Όπως τονίζει ο κ. Χατζηγρίβας, δεν αναμένονται βροχές τουλάχιστον μέχρι και μερικές ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα του καιρικού μοτίβου.

Μια χρήσιμη και εκπαιδευτική πρόγνωση

Κλείνοντας, ο προγνώστης παροτρύνει το κοινό να παρακολουθεί τον καιρό όχι μόνο ως πληροφορία, αλλά και ως γνώση. Η κατανόηση βασικών μηχανισμών –όπως η επίδραση των μελτεμιών ή των θερμών μεταφορών– βοηθά στο να προβλέπει κανείς μόνος του τις καιρικές τάσεις.

Συμπέρασμα: Ο Αύγουστος δείχνει να κυλά με «ώριμες» καλοκαιρινές συνθήκες, χωρίς έντονες ακρότητες, αλλά με περιοχές που χρειάζονται προσοχή. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Φάνη Χατζηγρίβα, είναι για την ώρα «τυχερή», συγκριτικά με άλλες περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης που θα υποστούν έντονες θερμές μεταφορές.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr