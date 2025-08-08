Μεταξύ των 22 μικρότερων αεροδρομίων της χώρας που σχεδιάζεται να παραχωρηθούν σε ιδιώτες περιλαμβάνεται και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, το οποίο εξυπηρετεί ολόκληρη τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία. Το Υπερταμείο επεξεργάζεται το τελικό σχέδιο για την παραχώρηση των αερολιμένων που βρίσκονται ακόμη υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση των υπηρεσιών τους.

Το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, που παίζει κομβικό ρόλο στην τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα υποδομής. Οι εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με πηγές του χώρου, είναι μεν καινούργιες αλλά με ανεπαρκείς χώρους για επιβάτες και ελλείψεις στις υπηρεσίες εδάφους. Παρά τις όποιες προσπάθειες ενίσχυσης της κίνησης μέσω πτήσεων χαμηλού κόστους και ναυλωμένων πτήσεων από το εξωτερικό, το αεροδρόμιο υπολειτουργεί σε σχέση με τις δυνατότητές του.

Το Υπερταμείο εξετάζει διάφορα σενάρια για την παραχώρηση, είτε μέσω διαχωρισμού των 22 αεροδρομίων σε δύο «πακέτα», όπως συνέβη και με τα 14 μεγαλύτερα που ήδη διαχειρίζεται η Fraport, είτε ως ενιαίο cluster. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι να συμπεριληφθούν στο πακέτο τόσο ελκυστικά αεροδρόμια με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον όσο και αεροδρόμια μικρότερης κίνησης – όπως αυτό της Νέας Αγχιάλου – ώστε τα πρώτα να «αντισταθμίσουν» οικονομικά τις ανάγκες των δεύτερων.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιο επενδυτικό σχήμα θα αναλάβει τη λειτουργία και αναβάθμιση των υποδομών. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, βρίσκονται κολοσσοί του χώρου όπως η Fraport, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ινδική GMR, η AKTOR, η Metlen, αλλά και οι Καναδοί μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το σενάριο που φαίνεται να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες είναι αυτό της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στο οποίο το κράτος θα διατηρήσει συμμετοχή και θα συμβάλει χρηματοδοτικά στην αναβάθμιση των υποδομών, με τον ιδιώτη να αναλαμβάνει κυρίως τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η όποια απόφαση, ωστόσο, παραμένει σε εκκρεμότητα, με το Υπερταμείο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ενώ στελέχη του διαβεβαιώνουν πως στόχος είναι ένα «βιώσιμο και λειτουργικό» μοντέλο παραχώρησης που θα εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια αναβάθμισης.

Η περιοχή της Μαγνησίας, οι επιχειρηματικοί και τουριστικοί φορείς, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την ελπίδα πως η παραχώρηση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου θα αποτελέσει αφετηρία για τη μετατροπή του σε έναν σύγχρονο περιφερειακό κόμβο, ικανό να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας.