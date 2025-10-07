Μετά από μια σύντομη παύση στην πορεία των βαρομετρικών χαμηλών που διήρκεσαν πέντε έως έξι ημέρες, το ευρωπαϊκό μοντέλο προσομοίωσης καιρού προβλέπει νέες διαδοχικές κακοκαιρίες στη χώρα μας από τις 14 Οκτωβρίου και μετά.

Το πρωινό τρέξιμο δεδομένων του ευρωπαϊκού μοντέλου (ECMWF) δείχνει ότι η τρέχουσα κακοκαιρία βρίσκεται σε αποδρομή, ωστόσο ακολουθούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα επηρεάσουν την Ελλάδα. Αυτά τα συστήματα χαμηλής πίεσης αναμένεται να φέρουν έντονες βροχές και μεταβολές στις θερμοκρασίες, δημιουργώντας ένα αυθεντικά φθινοπωρινό σκηνικό.

Η τάση για έναν καθαρά φθινοπωρινό Οκτώβριο αποκτά πλέον μεγαλύτερη βεβαιότητα, σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις. Η κίνηση των βαρομετρικών χαμηλών πάνω από τον ελλαδικό χώρο, όπως αποτυπώνεται στα δεδομένα του ECMWF, υπογραμμίζει την αύξηση της ατμοσφαιρικής αστάθειας και τις συχνές αλλαγές στον καιρό.

Οι μετεωρολόγοι συστήνουν τακτική παρακολούθηση των ενημερώσεων και λήψη προληπτικών μέτρων, ειδικά σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Η προετοιμασία και η ενημέρωση θα είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των επερχόμενων καιρικών μεταβολών.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

πηγη :https://www.newsbomb.gr/kairos/story/1685027/kairos-kleidonei-diadoxikes-kakokairies-to-ecmwf-pote-ginetai-to-ksekinima