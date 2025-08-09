Από το Σάββατο 9/8 έως και την Τετάρτη 13/8 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά η ταινία «ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ».

Μία προβολή καθημερινά στις 21.45.

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ (Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan)

Ο Ρολάν, μικρότερο μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας, γεννιέται με ραιβοϊπποποδία, σκελετική δυσμορφία που τον εμποδίζει να σταθεί όρθιος. Σε πείσμα όλων όσοι τη συμβουλεύουν να αποδεχθεί στωικά την κατάσταση, η μητέρα του υπόσχεται στο γιο της ότι θα μπορέσει να περπατήσει όπως όλοι οι άλλοι και θα έχει μια υπέροχη ζωή.

Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Ζοζεφίν Ζαπί, Λεϊλά Μπεκτί, Ζαν Μπαλιμπάρ, Ζοναθάν Κοέν

Ετος:2025

Διάρκεια: 102′

Κ-12

Είδος: Δραματική

Χώρα: Γαλλία, Καναδάς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διάστημα 14 έως 17 Αυγούστου 2025 ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος θα παραμείνει κλειστός. Εναρξη προβολών ξανά από τις 18 Αυγούστου.

