Advertisement
No Result
View All Result
No Result
View All Result

«Άγρια» η χθεσινή νύχτα – Δύο τροχαία σε διάστημα λίγων ωρών (BINTEO)

Αυγ 9, 2025
in Θεσσαλία
«Άγρια» η χθεσινή νύχτα – Δύο τροχαία σε διάστημα λίγων ωρών (BINTEO)
Share on FacebookShare on Twitter
Τον τίτλο της πλέον… επικίνδυνης οδού στη Λάρισα διεκδικεί με αξιώσεις η οδός Βόλου. Και όχι άδικα αν κρίνει κανείς από τα αναρίθμητα τροχαία και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δεκαετίες.

Σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, καταγράφηκαν δύο ακόμη τροχαία με διαφορά μόλις λίγων ωρών. Το πρώτο στις 3 τα ξημερώματα κοντά στην έξοδο της πόλης και το δεύτερο γύρω στις 5 τα ξημερώματα, στη συμβολή με την λεωφόρο Καραμανλή, στο ύψος του κυκλικού κόμβου του Αγίου Γεωργίου.

Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο από το πρώτο τροχαίο όπου ένα αυτοκίνητο κυριολεκτικά αναποδογύρισε:

Το ζήτημα όμως είναι πότε θα ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε η οδός Βόλου να γίνει ένας ασφαλής αστικός δρόμος και όχι μία οδική αρτηρία για βαρέα οχήματα και… μεταμεσονύχτιες κόντρες;

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr

Tags:
Goodys

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

http://anilioparkfestival.gr/tickets/http://anilioparkfestival.gr/tickets/
No Result
View All Result

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd