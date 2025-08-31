Η απόφραξη των αρτηριών είναι γνωστή ως αθηροσκλήρωση και πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως ένας «δυνητικός σιωπηλός δολοφόνος», καθώς μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην συνειδητοποιήσουν ότι την έχουν μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Η αθηροσκλήρωση προκαλείται από συσσώρευση λιπών στα ζωτικά αιμοφόρα αγγεία μας, μπορεί, ωστόσο, να αντιμετωπιστεί με σωστά και ισορροπημένη γεύματα.

Η αθηροσκλήρωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά, καθώς διαταράσσει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος. Αυτή η πλάκα που συσσωρεύεται στις αρτηρίες είναι σε μεγάλο βαθμό ένας συνδυασμός ασβεστίου, πρωτεϊνών και χοληστερόλης.

«Ένα άτομο με φραγμένες αρτηρίες συνήθως έχει υψηλή χοληστερόλη LDL. Τόσο η αρτηριακή πλάκα όσο και η LDL συσχετίζονται με διατροφή που περιλαμβάνει υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ζάχαρη», αναφέρει ο ειδικός στη διατροφή Έρικ Μπεργκ.

Ωστόσο, αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση μπορούν να αποτρέψουν την επιδείνωση της αθηροσκλήρωσης.

Τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων

Βιταμίνη Κ2 : βρίσκεται σε τρόφιμα όπως το ξινολάχανο, το κεφίρ, τα σκληρά και μαλακά τυριά, το κοτόπουλο και οι κρόκοι αυγών.

: βρίσκεται σε τρόφιμα όπως το ξινολάχανο, το κεφίρ, τα σκληρά και μαλακά τυριά, το κοτόπουλο και οι κρόκοι αυγών. Βιταμίνη C : βρίσκεται σε τρόφιμα όπως τα πορτοκάλια, οι πιπεριές, οι φράουλες, η παπάγια, το μπρόκολο, το σπανάκι και οι ντομάτες.

: βρίσκεται σε τρόφιμα όπως τα πορτοκάλια, οι πιπεριές, οι φράουλες, η παπάγια, το μπρόκολο, το σπανάκι και οι ντομάτες. Βιταμίνη Ε : βρίσκεται σε ξηρούς καρπούς και σπόρους, φυτικά έλαια, αυγά, ακτινίδια, αβοκάντο και μαρούλι.

: βρίσκεται σε ξηρούς καρπούς και σπόρους, φυτικά έλαια, αυγά, ακτινίδια, αβοκάντο και μαρούλι. Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: σολομός, σκουμπρί, τόνος, σαρδέλες, λιναρόσπορος, σπόροι chia και καρύδια.

Όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων, ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα. Μάλιστα, η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης Κ2 μπορεί να μειώσει την αρτηριακή ακαμψία, να περιορίσει την αγγειακή και βαλβιδική ασβεστοποίηση και να μειώσει τις περιπτώσεις διαβήτη, στεφανιαίας νόσου και καρδιαγγειακών θανάτων.

Μια μελέτη του 2021, υπογράμμισε τη σημασία της βιταμίνης Κ2 στην καρδιαγγειακή ευεξία με τη διατήρηση της ισορροπίας του ασβεστίου. Επιπλέον, η βιταμίνη C θα μπορούσε να είναι ένας σταθερός υπερασπιστής έναντι της βλάβης της LDL χοληστερόλης η οποία μπορεί να αποτελέσει τον πρόδρομο των εναποθέσεων αρτηριακής πλάκας που προκαλεί καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια.

Ο Δρ. Μπεργκ εξυμνεί τα οφέλη της βιταμίνης Ε, δηλώνοντας: «Είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, που σημαίνει ότι μπορεί να διεισδύσει στο κυτταρικό τοίχωμα για να βοηθήσει στη διάλυση της πλάκας. Η βιταμίνη Ε είναι σημαντική στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων, που μπορούν να οδηγήσουν σε εγκεφαλικά».

Το γεύμα που «καθαρίζει» τις αρτηρίες

Υπάρχει, όμως, και μία γαστρονομική απόλαυση που θα μπορούσε να κάνει θαύματα για τις αρτηρίες σας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δρ. Μπεργκ, τονίζοντας ότι αυτό το γεύμα μπορεί απλώς να είναι «η καλύτερη» επιλογή για τη «μείωση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου».

Και αυτό είναι ο συνδυασμός του σολομού με το ξινολάχανο. Συνοδεύστε αυτό το φαγητό με μια μεγάλη σαλάτα ρόκας με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μηλόξυδο, ηλιόσπορους, τυρί Parmigiano και σκόρδο.

Για το απόλυτα υγιεινό γεύμα για την καρδιά, ο Δρ. Μπεργκ συνιστά το σολομό λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ωμέγα-3, που βοηθά τις αρτηρίες και τους καρδιακούς μύες. «Το να έχεις αρκετά ωμέγα-3 θα μειώσει τη φλεγμονή στις αρτηρίες και αυτό μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση», εξηγεί.

Επιπλέον, το ξινολάχανο, ένα πιάτο με λάχανο που έχει υποστεί ζύμωση πλούσιο σε βακτήρια γαλακτικού οξέος, συνιστάται ιδιαίτερα. Για αυτή την επιλογή, ο Δρ. Μπεργκ σημειώνει: «Τα βακτήρια γαλακτικού οξέος είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στην αναστολή των βιοφίλμ και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων υποστηρίζοντας το έντερο σας».

«Υπάρχει μια τεράστια σχέση μεταξύ ενός υγιούς εντέρου και μιας υγιούς καρδιάς. Το να έχεις αρκετά από αυτά τα βακτήρια γαλακτικού οξέος μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή δευτερογενών χολικών αλάτων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην απορρόφηση περισσότερης βιταμίνης Ε, βιταμίνης D και βιταμίνης Κ2. Και τα τρία αυτά είναι λιποδιαλυτά και υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον καρδιαγγειακό ιστό», συμπληρώνει.

Αναλύοντας τα οφέλη της επιλογής των σωστών χόρτων σαλάτας, ο Δρ. Μπεργκ πρόσθεσε: «Η ρόκα ως λαχανικό είναι μια ανώτερη πράσινη σαλάτα σε σύγκριση με το κανονικό μαρούλι. Πρώτα από όλα είναι σταυρανθή, επομένως είναι πραγματικά καλή για το συκώτι. Έχει ιδιότητες μείωσης της γλυκόζης στο αίμα. Έχει επίσης φυτικές ίνες που τροφοδοτούν τα βακτήρια και έχει επίσης κάλιο, που μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθούν μαλακές οι αρτηρίες, ώστε η αρτηριακή σας πίεση να παραμείνει φυσιολογική».

