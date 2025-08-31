Όπως ανέφερε ο Μετεωρολόγος Γιώργος Τσατράφυλλιας σε ανάρτηση του, «Ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδιασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή ,ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης…Του χρόνου πάλι τα σαραντάρια!”

Καλημέρα!

☀️Ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδιασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια!

?Ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας.

?Η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μήνα με υγεία».

