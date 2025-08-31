Από την επόμενη χρονιά, οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα μπορούν να αποδεικνύουν εύκολα, με ένα απλό πιστοποιητικό, ότι είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε προς το Δημόσιο ούτε προς τον ιδιωτικό τομέα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, τόνισε ότι «επιτέλους θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε υπεύθυνο ενοικιαστή να αποδείξει άμεσα και αξιόπιστα τη συνέπειά του, εξασφαλίζοντας έτσι γρήγορα και σε καλή τιμή το σπίτι που επιθυμεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ιδιοκτητών με ακίνητα προς ενοικίαση είναι η ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν, καθώς συχνά καλούνται να συναντήσουν άγνωστους ανθρώπους χωρίς καμία εγγύηση. Μεταξύ αυτών μπορεί να υπάρχουν και παραβατικά άτομα που σκοπεύουν εξαρχής να μην πληρώσουν. Το πιστοποιητικό καλοπληρωτή θα λειτουργήσει ως μέτρο ασφαλείας, περιορίζοντας τον κίνδυνο αυτό.

Παράλληλα, η φοροτεχνικός Μάρα Μεθενίτη ανέλυσε τη διαδικασία: «Η πλατφόρμα θα αποτελεί σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, αντλώντας δεδομένα από διαθέσιμες πηγές, κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2026.