Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μουσείο Τσιτσάνη η παρουσίαση του βιβλίου του διακεκριμένου ρωμανιστή-βαλκανολόγου Αχιλλέα Λαζάρου με τίτλο «Η Αρωμουνική (Βλαχική) και αι μετά της Ελληνικής σχέσεις αυτής».

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) και οι Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή του Αχιλλέα Λαζάρου, η οποία υπήρξε σταθμός στις βλαχολογικές μελέτες. Είχε πρωτοεκδοθεί το 1976 και επανεκδόθηκε φωτομηχανικά το 1986, ενώ παρέμενε εξαντλημένη για δεκαετίες. Με τη νέα έκδοση, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρείας «Ελληνικά Γαλακτομεία» των Αδελφών Σαράντη, το έργο εντάχθηκε στη σειρά του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Κείμενα και Μελέτες (αρ. 26).

Το βιβλίο εξετάζει με επιστημονική μεθοδολογία και άρτια τεκμηρίωση τόσο το ζήτημα της καταγωγής των Αρωμούνων (Βλάχων), όσο και την αρωμουνική γλώσσα σε σύγκριση με τις άλλες αρωμουνικές γλώσσες, καθώς και με την ελληνική σε φωνολογικό, μορφολογικό και λεξιλογικό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλούσια βιβλιογραφία, οι πέντε χάρτες του βαλκανικού χώρου όπου καταγράφεται η παρουσία των Αρωμούνων, Μεγλενιτών, Ιστρορουμάνων και Ρουμάνων, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας ονομάτων και πραγμάτων.

Για το έργο μίλησαν ο κ. Μιχάλης Τρίτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κ. Ευαγγελία Αναστασίου, εκπαιδευτικός – πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Σορβόννης, και ο κ. Θεόδωρος Νημάς, πρόεδρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Τόλης, ενώ ακολούθησε γόνιμη συζήτηση με το κοινό.

Η παρουσίαση του βιβλίου επιβεβαίωσε το αμείωτο ενδιαφέρον για τις βλαχολογικές σπουδές και τη σημασία της συμβολής του Αχιλλέα Λαζάρου στη μελέτη της αρωμουνικής γλώσσας και της σχέσης της με την ελληνική.