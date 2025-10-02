Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων από σήμερα «φοράει» τη ροζ κορδέλα. Μια απλή, μα τόσο ουσιαστική κίνηση, που μιλά με την καρδιά: μιλά για αγάπη, για στήριξη, για ελπίδα. Είναι το μήνυμά μας προς κάθε γυναίκα που δίνει τη μάχη της, αλλά και προς κάθε οικογένεια που στέκεται δίπλα της ,πως δεν είναι μόνη.

Η ροζ κορδέλα είναι το παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας, στήριξης και αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ενδυνάμωσης. Γιατί η γνώση σώζει, η πρόληψη δίνει δύναμη και η αγκαλιά της κοινωνίας χαρίζει κουράγιο.

Με σεβασμό και ενσυναίσθηση, το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων συνεχίζει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του τόπου μας, όχι μόνο με ιατρική φροντίδα, αλλά και με μια στάση ζωής: τη φροντίδα που γεννιέται από το νοιάξιμο. Γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει μόνη σε αυτόν τον αγώνα.