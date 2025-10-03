Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΤΣΑ ΕΤΩΝ 60

Η σορός θα μεταφερθεί το Σάββατο 4 -10-2025 και ώρα 11 πμ.

Στην αίθουσα φιλοξενίας κεκοιμειμένων του γραφείου τελετών Βράτζα Καλογιάννη στο Β νεκροταφείο Τρικάλων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για το τελευταίο αντίο.

Η αποτέφρωση θα γίνει στην Ριτσώνα την Δευτέρα 6-10-2025

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βανέσα Γατσά

Αθανάσιος Γατσάς

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ Ελένη Γατσά και Νικόλαος Χλίούρας

Αννα Γατσά και Κωνσταντίνος Λώλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σουζάνα και Γεώργιος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΞΚΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ 6977996565