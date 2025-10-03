Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΤΣΑ ΕΤΩΝ 60
Η σορός θα μεταφερθεί το Σάββατο 4 -10-2025 και ώρα 11 πμ.
Στην αίθουσα φιλοξενίας κεκοιμειμένων του γραφείου τελετών Βράτζα Καλογιάννη στο Β νεκροταφείο Τρικάλων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για το τελευταίο αντίο.
Η αποτέφρωση θα γίνει στην Ριτσώνα την Δευτέρα 6-10-2025
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βανέσα Γατσά
Αθανάσιος Γατσάς
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ Ελένη Γατσά και Νικόλαος Χλίούρας
Αννα Γατσά και Κωνσταντίνος Λώλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σουζάνα και Γεώργιος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΞΚΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ 6977996565
Αφήστε μια απάντηση