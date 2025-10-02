Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τον Βόλο μετά την είδηση ότι μια 54χρονη γυναίκα, αγαπημένη σύζυγος, μητέρα και επαγγελματίας, «έσβησε» έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πρόκειται για την Αθανασία Καπετανάκη, σύζυγο του εκπαιδευτικού στο Μουσικό Σχολείο Βόλου Μιχάλη Χατζηκοτέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν τις τελευταίες στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου έδινε τον δικό της δύσκολο αγώνα, έχοντας στο πλευρό της 24ωρες τους δικούς της ανθρώπους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την αστείρευτη δύναμη ψυχής που έδειξε, η μάχη δεν είχε την έκβαση που όλοι ευχόντουσαν.

Οι δικοί της άνθρωποι είναι απαρηγόρητοι. Βυθισμένοι στη θλίψη για την απώλεια, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε τόσο πρόωρα ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη. Στη Νέα Δημητριάδα όπου διέμενε μαζί με την οικογένειά της οι γείτονες πάγωσαν, μόλις ενημερώθηκαν αργά το απόγευμα ότι «έσβησε».

Η 54χρονη παλαιότερα εργαζόταν ως λογίστρια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον κοινωνικό της κύκλο.

Το άγγελμα του θανάτου της έχει προκαλέσει μεγάλη οδύνη. Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, εργατικό και δοτικό, που στάθηκε δίπλα σε όλους με ανιδιοτέλεια και στήριξε την οικογένειά της με όλες της τις δυνάμεις.

Ηταν εκείνη που νοιαζόταν, που χαμογελούσε ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, που έδινε κουράγιο στους άλλους, ακόμη κι όταν δοκιμαζόταν, όπως περιέγραψαν στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ γιατροί στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Βόλο.