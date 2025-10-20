Την επέτειο απελευθέρωσης των Τρικάλων από τους Γερμανούς κατακτητές την 18η Οκτώβρη 1944 τίμησαν το πρωί της Δευτέρας η ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ – Απόγονοι Παράρτημα Τρικάλων. Η λιτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ΠΕΑΕΑ στην κεντρική πλατεία, στο χώρο όπου επανήλθε το άγαλμα του στρατηγού του ΕΛΑΣ Στέφανου Σαράφη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής.

Την φετινή χρονιά συμπληρώνονται 81 χρόνια από την απελευθέρωση των Τρικάλων από τους Γερμανούς κατακτητές που, κάτω από τα χτυπήματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη χώρα μας, εξαναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την πόλη και τη χώρα μας για να έρθει, έτσι, μετά την τρίχρονη κατοχή, η πολυπόθητη Λευτεριά για την οποία ο λαός μας πλήρωσε βαρύτατο τίμημα με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Την κεντρική ομιλία απηύθυνε ο Λάζαρος Τζουμένης, εκ μέρους του Δ.Σ. ΠΕΑΕΑ -ΔΣΕ και Απόγονων Παραρτήματος Τρικάλων, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό των γεγονότων που σημάδευσαν την νεότερη ιστορία του τόπου μας και της πατρίδας.

«Ο λαός μας οργανωμένος, στη συντριπτική πλειοψηφία του, στο ΕΑΜ με καθοδηγητή και αιμοδότη το τιμημένο ΚΚΕ και η νεολαία μας που ήταν οργανωμένη στην ΕΠΟΝ έδιναν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στους φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους και με τον ΕΛΑΣ, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας. Έγραψαν μια από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία της λαϊκής πάλης στη χώρα μας, συμβάλλοντας, επίσης διεθνώς στον αγώνα για τη συντριβή του φασισμού -ναζισμού, αγώνα στον οποίο πρωταγωνιστούσε η Σοβιετική Ένωση για την απελευθέρωση των λαών των κατεχόμενων χωρών της Ευρώπης.», τόνισε ο κ. Τσουμένης και συμπλήρωσε:

«Ως Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αγωνιζόμαστε ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη που κλιμακώνονται και απαιτούμε την απεμπλοκή της Ελλάδας. Απαιτούμε να κλείσουν οι ΝΑΤΟϊκές Βάσεις του θανάτου, για να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που δρουν εκτός συνόρων και την αποδέσμευση της χώρας μας από ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Ο κίνδυνος για το λαό μας και τους άλλους λαούς, δυστυχώς, μεγαλώνει καθώς γίνεται όλο και πιο ορατή η γενίκευση του ιμπεριαλιστικού πολέμου ενώ οξύνονται οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Την ίδια στιγμή, η ιμπεριαλιστική ΕΕ αυξάνει τις επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία για να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά της και ο γεωπολιτικός της ρόλος, για να αντιμετωπίσει την επερχόμενη οικονομική κρίση. Η ΕΕ κάνει στροφή στην πολεμική οικονομία, προσθέτοντας στους λαούς και νέα βάρη.».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Στρ. Σαράφη.