Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΠΡΑΚΟΥ – ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 65
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Τρίγκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρίνα Τρίγκα & Βασίλειος Κόκκορης
Κων/να–Μίλτια Τρίγκα & Γεώργιος Δρακουλάκης
Χριστίνα Τρίγκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος, Δημήτριος, Νεκτάριος & Αβάπτιστη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
