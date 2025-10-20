Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΠΡΑΚΟΥ – ΤΡΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 65

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Τρίγκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρίνα Τρίγκα & Βασίλειος Κόκκορης

Κων/να–Μίλτια Τρίγκα & Γεώργιος Δρακουλάκης

Χριστίνα Τρίγκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος, Δημήτριος, Νεκτάριος & Αβάπτιστη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .