Δείτε ποια είναι η ιδανική ώρα κατανάλωσης βρόμης ανάλογα με το τι θέλετε να πετύχετε:

Η καλύτερη ώρα για τη μείωση της χοληστερόλης

Δεν υπάρχει ιδανική ώρα κατανάλωσης βρόμης για να μειώσετε τη χοληστερόλη. Αρκεί να τη συμπεριλάβετε στην καθημερινή διατροφή σας. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνιστά την κατανάλωση 3 γραμμαρίων β-γλυκάνης καθημερινά για τη μείωση της χοληστερόλης και του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Η βρόμη περιέχει β-γλυκάνες, ένα είδος διαλυτών ινών που συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης. Ένα φλιτζάνι βρόμης περιέχει 7,5 g β-γλυκάνης.

Μετα-ανάλυση παρατήρησε σημαντική μείωση της ολικής χοληστερόλης και της χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας (LDL) με την καθημερινή κατανάλωση βρόμης. Οι β-γλυκάνες σχηματίζουν μια ουσία που μοιάζει με ζελέ στο σώμα, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση της χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος. Επίσης, δημιουργούν ένα φράγμα στο έντερο που εμποδίζει το σώμα να απορροφήσει ξανά τη χοληστερόλη.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, 3 g β-γλυκάνης ημερησίως, μπορούν να μειώσουν την κακή χοληστερόλη κατά 5 έως 10%.

Η καλύτερη ώρα για βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος

Η καλύτερη ώρα να φάτε βρόμη και να βελτιώσετε την υγεία του πεπτικού σας, εξαρτάται από τις διατροφικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Η βρόμη είναι πλούσια πηγή πρεβιοτικών και διαλυτών και αδιάλυτων ινών, οι οποίες υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος. Οι διαλυτές ίνες της βρόμης απορροφούν νερό στα κόπρανα, αυξάνοντας τον όγκο τους για να διευκολύνουν τις κινήσεις του εντέρου.

Οι αδιάλυτες και πρεβιοτικές ίνες της βρόμης επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου, αυξάνοντας την αφθονία των καλών βακτηρίων του εντέρου. Άλλες ενώσεις της βρόμης, επίσης επηρεάζουν θετικά τη μικροβιακή σύνθεση του εντέρου.

Η καλύτερη ώρα για απώλεια βάρους

Η κατανάλωση βρόμης μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη ώρα της ημέρας για την κατανάλωσή της.

Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι:

Η βρόμη μπορεί να αυξήσει το αίσθημα κορεσμού, μειώνοντας την πείνα και την πρόσληψη τροφής.

Οι β-γλυκάνες επιβραδύνουν την κίνηση των τροφών μέσω του πεπτικού σωλήνα, συμβάλλοντας περαιτέρω στις αλλαγές στην πρόσληψη τροφής και επηρεάζοντας το βάρος.

Η καλύτερη ώρα για αύξηση της μυϊκής μάζας

Τα συμπληρώματα πρωτεΐνης βρόμης που έχουν εξετάσει οι μελέτες, διαφέρουν από την ολόκληρη μη επεξεργασμένη βρόμη. Ωστόσο, η κατανάλωση βρόμης ως μέρος ενός γεύματος αποκατάστασης μετά την προπόνηση, μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση της μυϊκής μάζας.

Μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σκόνης πρωτεΐνης βρόμης για 14 ημέρες πριν και τέσσερις ημέρες μετά το τρέξιμο, μείωσε τη φλεγμονή και τον μυϊκό πόνο που σχετίζονται με την καταπόνηση που προκαλεί η άσκηση.

Η μειωμένη μυϊκή βλάβη επιτρέπει την ταχύτερη αποκατάσταση και μεγαλύτερα αθλητικά και προπονητικά οφέλη. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη έλαβαν 25 g συμπληρωμάτων πρωτεΐνης βρόμης ανά ημέρα, χωρισμένα σε δύο δόσεις.

Η καλύτερη ώρα για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Δεν υπάρχει ιδανική ώρα για την κατανάλωση βρόμης για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, η προσθήκη βρόμης σε ένα γεύμα, βελτιώνει τη ρύθμιση του σακχάρου.

Οι β-γλυκάνες επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων, μειώνοντας τα επίπεδα μεταγευματικού σακχάρου και ινσουλίνης. Μελέτη παρατήρησε σημαντική μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c με μία κούπα (100 g) βρόμης καθημερινά για ένα έτος.

Η καλύτερη ώρα για τον ύπνο

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως η βρόμη, μπορούν να υποστηρίξουν την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.

Μια ανάλυση παρατήρησε ότι όσοι κοιμόντουσαν πέντε ώρες ή λιγότερο, έτρωγαν λιγότερα δημητριακά ολικής αλέσεως από εκείνους που κοιμόντουσαν 7-8 ώρες. Για να κοιμηθείτε καλύτερα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το βραδινό σας σνακ με βρόμη ολικής αλέσεως.

Πηγή: verywellhealth / www.onmed.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/i-katallili-ora-na-fate-vromi-gia-na-rix/