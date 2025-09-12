Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και θείο

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΕΡΓ. ΚΑΚΑΕ

ΕΤΩΝ 97

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέργιος Κακαές και Καλλιόπη Μπίκου

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Βασιλική, Χριστίνα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».