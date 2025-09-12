Περιστατικό διαξιφισμού και ξυλοδαρμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δρόμο πλησίον της λαϊκής αγοράς Καλαμπάκας, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο άνδρες συναντήθηκαν στο σημείο και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήρθαν στα χέρια. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση παρευρισκομένων που έσπευσαν να τους χωρίσουν.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία Καλαμπάκας, άνδρες της οποίας έφτασαν στο σημείο για να επιληφθούν της κατάστασης και να διερευνήσουν τα αίτια της συμπλοκής.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αρκετό κόσμο να βρίσκεται στον δρόμο.

Φωτό George Siamourelis