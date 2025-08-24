Η παραλία με τη ροζ άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά συγκέντρωσε περισσότερες από 16.000 κριτικές, με μέσο όρο 4,5 στα 5 αστέρια, κερδίζοντας επάξια την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη. Οι ταξιδιώτες τη χαρακτηρίζουν ως «τοπίο που πρέπει να δεις για να το πιστέψεις», ενώ τονίζουν την ανάγκη προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήματός της.

Το TripAdvisor περιγράφει το Ελαφονήσι ως «ένα ονειρικό μέρος», με ρηχές λιμνοθάλασσες για τα παιδιά και βαθύτερα νερά που προσφέρονται για κάθε είδους θαλάσσια εμπειρία από κολύμπι μέχρι snorkeling.

Παράλληλα, η Κρήτη κατέλαβε τη 9η θέση στη λίστα με τους 25 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η πλατφόρμα αναγνωρίζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, τα μινωικά μνημεία, αλλά και τις γραφικές πόλεις όπως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, αποκαλώντας την Κρήτη «μεσογειακό κόσμημα» και «γενέτειρα τόσο του Δία όσο και του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Η διάκριση «Best of the Best» απονέμεται μόνο στο λιγότερο από 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρίσεων της πλατφόρμας και αποτελεί την υψηλότερη τιμητική αναγνώριση, βασισμένη σε εξαιρετικές αξιολογήσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

