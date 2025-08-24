Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο, μετά τη σύλληψη του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στην οδό Κωνσταντά. Όπως αποκάλυψε χθες το THE NEWSPAPER, το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22.30 υπήρξαν μαρτυρίες για έναν άνδρα που κινούνταν στην οδό 2ας Νοεμβρίου, κρατώντας στα χέρια του αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στην περιοχή, χωρίς όμως να εντοπίσουν το συγκεκριμένο άτομο. Εκείνη τη στιγμή, λόγω της περιγραφής που έκαναν οι μάρτυρες, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τον δράστη του φονικού, αφού οι περιγραφές της ΕΛ.ΑΣ μιλούσαν για γκρι βερμουδα και λευκή μπλούζα.

Ωστόσο, σήμερα, μετά τη σύλληψή του, αποκαλύφθηκε ότι ο 40χρονος είχε αλλάξει ρούχα, προκειμένου να μπερδέψει τους αστυνομικούς. Την ώρα που ολόκληρη η δύναμη της Αστυνομίας Βόλου τον αναζητούσε, εκείνος είχε βρει – σύμφωνα με πληροφορίες – μπλε μπλούζα και μαύρη μακριά φόρμα σε κάδο απορριμμάτων, τα φόρεσε και κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχο, έστω και προσωρινά.

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει το ερώτημα για το πώς ο δράστης κατάφερε να κρύβεται επί σχεδόν 29 ώρες, μόλις 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος, την ώρα που η Αστυνομία είχε αναπτύξει εκτεταμένες δυνάμεις αναζητώντας τον σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.