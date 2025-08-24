Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο, μετά τη σύλληψη του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στην οδό Κωνσταντά. Όπως αποκάλυψε χθες το THE NEWSPAPER, το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22.30 υπήρξαν μαρτυρίες για έναν άνδρα που κινούνταν στην οδό 2ας Νοεμβρίου, κρατώντας στα χέρια του αιχμηρό αντικείμενο.
Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στην περιοχή, χωρίς όμως να εντοπίσουν το συγκεκριμένο άτομο. Εκείνη τη στιγμή, λόγω της περιγραφής που έκαναν οι μάρτυρες, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τον δράστη του φονικού, αφού οι περιγραφές της ΕΛ.ΑΣ μιλούσαν για γκρι βερμουδα και λευκή μπλούζα.
Ωστόσο, σήμερα, μετά τη σύλληψή του, αποκαλύφθηκε ότι ο 40χρονος είχε αλλάξει ρούχα, προκειμένου να μπερδέψει τους αστυνομικούς. Την ώρα που ολόκληρη η δύναμη της Αστυνομίας Βόλου τον αναζητούσε, εκείνος είχε βρει – σύμφωνα με πληροφορίες – μπλε μπλούζα και μαύρη μακριά φόρμα σε κάδο απορριμμάτων, τα φόρεσε και κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχο, έστω και προσωρινά.
Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει το ερώτημα για το πώς ο δράστης κατάφερε να κρύβεται επί σχεδόν 29 ώρες, μόλις 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος, την ώρα που η Αστυνομία είχε αναπτύξει εκτεταμένες δυνάμεις αναζητώντας τον σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.
Είχε απειλήσει τον εργοδότη του με μαχαίρι
Σύμφωνα με μαρτυρία γνωστού του 40χρονου δράστη, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο άνδρας οπλοφορούσε και έδειχνε βίαιη συμπεριφορά.
Όπως αποκάλυψε το πρόσωπο αυτό, σε παλαιότερο περιστατικό που σημειώθηκε στη Μακεδονία, ο δράστης είχε απειλήσει με μαχαίρι τον εργοδότη του, ύστερα από έντονη διαφωνία που είχαν στον χώρο εργασίας. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον μάρτυρα, είχε προκαλέσει τότε σοβαρή αναστάτωση, χωρίς όμως να πάρει τις διαστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν προλάβει τα τραγικά γεγονότα στον Βόλο.
Η νέα αυτή μαρτυρία αναμένεται να απασχολήσει τις αρχές, καθώς σκιαγραφεί ένα προφίλ επικίνδυνης και επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του 40χρονου, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου συνελήφθη σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, έπειτα από 29 ώρες στην κρυψώνα του και μετά τις αποτυχημένες έρευνες της Αστυνομίας να τον εντοπίσει.
Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις αποκαλύψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του φονικού εργαλείου με το οποίο σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, αφήνοντας πίσω τέσσερα παιδιά.
