Την «αυλαία» των πλειστηριασμών, που αρχίζουν ξανά από το φθινόπωρο μετά την θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου, θα ανοίξουν η «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») και η «Αποκατάσταση Α.Ε.»(«Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας») που υπήρξαν κατά το παρελθόν βραχίονες του Ομίλου Euromedica.

Τα ακίνητα των δύο εταιρειών βγήκαν στο σφυρί αρχικά στις 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα καθώς δεν εκδηλώθηκε το παραμικρό ενδιαφέρον. Ήδη όμως έχει δρομολογηθεί το επόμενο «επεισόδιο». Έτσι για τις 3 Σεπτεμβρίου, που ξεκινούν οι πλειστηριασμοί, έχουν προγραμματιστεί τρεις επαναληπτικοί, για τα ίδια ακίνητα, με επισπεύδουσα την Intrum.

Όσον αφορά την «Αρωγή Θεσσαλίας» η κατάσχεση επιβλήθηκε για το ποσό των 1.758.000 ευρώ και για την «Αποκατάσταση Α.Ε.» για ποσό 400.000 ευρώ, που αποτελούν μέρος της έντοκης απαίτησης με την επισπεύδουσα «ρητά επιφυλασσόμενη για την είσπραξη του συνόλου αυτής εντόκως μετά των εξόδων εκτέλεσης έως την πλήρη εξόφληση», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς παραμένει στα 8.632.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «Αρωγή Θεσσαλίας» ήταν υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας με εγκαταστάσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα, παρέχοντας από το 2005 ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Διέθετε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, προσφέροντας ιατρική περίθαλψη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτική φροντίδα και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, υδροθεραπείας, εργοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας καθώς και υποστήριξη από ψυχολόγους και κλινικό διαιτολόγο, παιδικό πρόγραμμα διημέρευσης και ημερήσια νοσηλεία.

Η «Αρωγή Θεσσαλίας»

Το μεγαλύτερο σφυρί στρέφεται σε βάρος της «Αρωγή Θεσσαλίας», με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί στα 7 εκατ. ευρώ και αφορά επιμέρους αγροτεμάχια που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο γήπεδο έκτασης 15.996 τ.μ.,και 32.000 για ένα ακόμη όμορο αγροτεμάχιο, στη θέση «Χατζηγιάννη-Πηγάδι» ή «Βαμβακιές», σε απόσταση περίπου 2 χλμ βόρεια του οικισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επί του ενιαίου γηπέδου υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο:

α) από υπόγειο επιφάνειας 2.717,52 τ.μ.,

β) από ισόγειο επιφάνειας 2.735,97 τ.μ. και

γ) από τον Α’ όροφο επιφάνειας 1.758,61 τ.μ.

Το υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων (μηχανοστάσια, αντλιοστάσιο, ψυχροστάσιο, δεξαμενή καυσίμου, ηλεκτρικοί πίνακες) αποδυτήρια, δύο πισίνες και κουζίνα. Επίσης έχουν κατασκευαστεί ράμπες για την προσπέλαση των υπογείων χώρων.

Το ισόγειο περιλαμβάνει είσοδο, χώρο υποδοχής, γραφεία, εξεταστήρια, ιατρεία, εργαστήρια, αναψυκτήριο, εντευκτήριο, W.C. 10 μονόκλινα, 5 δίκλινα, 10 τρίκλινα δωμάτια, 2 δωμάτια ατομικής θεραπείας και ένα δωμάτιο αυξημένης φροντίδας.

Ο Α όροφος περιλαμβάνει χώρο αναμονής, εξεταστήρια, αποδυτήρια, χώρο διανυκτέρευσης προσωπικού, γραφεία, βοηθητικούς χώρους (WC, λινοθήκη, αποθήκη, χώροι φαγητού), 6 μονόκλινα, 14 δίκλινα, 4 τρίκλινα, 3 τετράκλινα δωμάτια και 2 δωμάτια ατομικής θεραπείας.

Η μονάδα αποτελείται από 53 κλίνες στο ισόγειο και 60 κλίνες στον Α όροφο, δηλαδή σύνολο 113 κλίνες.

Τα τρία επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους τόσο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο όσο και με ανελκυστήρες.

Το γήπεδο μαζί με τις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμο από ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο με απλή κυκλοφοριακή σύνδεση, ενώ το κτίριο αποτελείται από δύο πτέρυγες οι οποίες επικοινωνούν με διάδρομο που ενώνει τα δύο τμήματα.

Ο περιβάλλων χώρος έχει ασφαλτοστρωθεί και έχουν δημιουργηθεί χώροι πρασίνου και θέσεις στάθμευσης. Η είσοδος στη μονάδα γίνεται από την κεντρική πύλη και από πλευρικές εισόδους και εξόδους. Στον ακάλυπτο χώρο στην είσοδο της μονάδας έχει κατασκευαστεί εκκλησάκι.

Ακόμη, η ποιότητα του κτιρίου έχει κριθεί καλή «με την προϋπόθεση όμως να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ζημιών όπως χρωματισμοί, επισκευές θυρών, έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διότι το κτίριο είναι εκτός λειτουργίας για αρκετό χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, το κτίσμα αυτό χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Η «Αποκατάσταση Α.Ε.»

Ένα ακόμη αγροτεμάχιο επιφάνειας 6.250 τ.μ. έχει μεταβιβαστεί από το 2006 στην ιδίων συμφερόντων εταιρεία «Αποκατάσταση Α.Ε.». Αυτό αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού πλειστηριασμού επίσης την 3η Σεπτεμβρίου, σε βάρος της εταιρείας «Αποκατάσταση Α.Ε.», με τιμή πρώτης προσφοράς 1,6 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 6.250 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Χατζηγιάννη- Πηγάδι» ή «Βαμβακιές» της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Νίκαιας, του ομώνυμου Δήμου.

Επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτίριο που αποτελείται από:

α) Ισόγειο, με επιφάνεια κάλυψης 1.249,12 τ.μ. και δόμησης 1.240,18 τ.μ. Περιλαμβάνει είσοδο, χώρο υποδοχής, αίθουσα διαλέξεων, πισίνα και υδρομασάζ, αποδυτήρια, γραφείο φυσιοθεραπείας με χώρο αναμονής, γραφείο συνεργατών, γραφείο διευθυντή, γραμματεία-λογιστήριο, εργαστήρια λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, αίθουσα εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για ομαδική θεραπεία γραφεία ψυχολόγου, κοινωνικής υπηρεσίας και τέλος τέσσερις χώρους εργαστηρίων-εξεταστηρίων.

β) Υπόγειο με επιφάνεια 614,12 τ.μ. Περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους ΗΜ εγκαταστάσεων, δεξαμενή και αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, λεβητοστάσιο, αποθήκες καυσίμων και υλικών καθώς και το μηχανοστάσιο με το μηχανοδιάδρομο της πισίνας. Η πρόσβαση στο υπόγειο γίνεται με εξωτερική κλίμακα από τον ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου.

Εντός του γηπέδου υπάρχουν παρτέρια και χώρος πρασίνου. Το γήπεδο είναι οριοθετημένο και περιφραγμένο ενώ περιμετρικά του κτιρίου υπάρχει πεζοδρόμιο και ασφαλτόστρωση. Γενικά η ποιότητα κατασκευής θεωρήθηκε καλή δεδομένου ότι το κτίριο είχε πάψει να λειτουργεί ήδη για τρία περίπου έτη.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, λόγω υγρασίας υπάρχουν φθορές στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, ενώ απαιτείται έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για τις 24 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός και για το «Ολύμπιον Θεσσαλίας», ένα ακόμη μεγάλο και σε λειτουργία ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης στην περιοχή της Θεσσαλίας.

