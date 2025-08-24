Κυριακή, τέλος Αυγούστου, κι όμως τα Τρίκαλα παραμένουν σε ρυθμούς καλοκαιριού. Οι δρόμοι του κέντρου άδειοι, τα περισσότερα μαγαζιά κλειστά, και η πόλη μοιάζει να απολαμβάνει τις τελευταίες ανάσες χαλάρωσης πριν την επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτέμβρη.

Στα καφέ, λίγοι μόνο θαμώνες δίνουν το στίγμα μιας ήσυχης μέρας. Ποδήλατα περνούν αργά, οι σκιές των δέντρων απλώνονται στις πλακόστρωτες γειτονιές και ο ρυθμός θυμίζει περισσότερο νησί παρά αστική καθημερινότητα.

Η αίσθηση είναι πως η πόλη κρατά ακόμη το καλοκαίρι μέσα της. Κάποιοι Τρικαλινοί λείπουν ακόμη σε διακοπές, άλλοι βρίσκονται στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινή παραλία, ενώ όσοι έμειναν πίσω απολαμβάνουν την ηρεμία μιας άδειας Κυριακής.

Σε λίγες μέρες όλα θα αλλάξουν. Ο Σεπτέμβρης θα φέρει πίσω την κίνηση, τα σχολεία, τις δουλειές και την ένταση της καθημερινότητας. Μα προς το παρόν, τα Τρίκαλα συνεχίζουν να ζουν στον χαλαρό παλμό του καλοκαιριού.