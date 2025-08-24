Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ. ΧΑΡΧΑΝΤΗ

ΕΤΩΝ 88

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 24 – 8 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ.,

στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά Καλαμπάκας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης Χαρχαντής

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Χαρχαντής & Ευαγγελία Τσιούνη, Ανδρέας Χαρχαντής & Ζωή Καφφέ, Δημήτριος Χαρχαντής & Μαρία Σούντα, Γεώργιος Χαρχαντής & Κατερίνα Νταλαμάγκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη & Χρήστος, Παναγιώτα, Ηλιάνα Παναγιώτης, Μαρίνα & Βαγγέλης, Κων/νος, Χρήστος & Μαρία, Θάνος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά, την Κυριακή 24-8-2025 και ώρα 4.30μ.μ.

Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για τις ανάγκες του χωριού και θα υπάρχει κυτίο έξω από τον Ιερό Ναό.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».