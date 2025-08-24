Συνελήφθη, χθες (23-08-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, με ποινή κάθειρξης -8- ετών και χρηματική ποινή -10.000- ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συνελήφθησαν, χθες (23-08-2025) το απόγευμα και σήμερα (24-08-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, -2- ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι:

• ο ένας, χθες το απόγευμα, κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα περιμετρικά αυτού, καθ’ υπέρβαση της παραχωρηθείσας έκτασης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού,

• ο δεύτερος, σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κατελήφθη να λειτουργεί, ως νόμιμος εκπρόσωπος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό συγκρότημα μουσικής, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, αναπαράγοντας μέσω αυτού μουσική, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.