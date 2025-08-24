Συνελήφθησαν, χθες (23-08-2025) το βράδυ στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, -3- άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης της εγκληματικότητας, χθες το βράδυ, οι δράστες κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού μία νάιλον σακούλα με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -540- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, από την κατοχή του ενός κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -45- ευρώ.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.