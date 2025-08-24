Η Καλαμπάκα ζει σε ρυθμούς μπάσκετ και το LOUX GNC 3on3 KΑΛΑΜΠΑΚΑ 2025 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον για δεύτερη ημέρα, την Κυριακή 24 Αυγούστου. Περισσότερες από 50 ομάδες δίνουν το παρών στο αθλητικό αυτό γεγονός, προσφέροντας μοναδικές στιγμές αγωνιστικής δράσης, πάθους και θεάματος.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει αγώνες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες U18 (U11, U13, U15, U18 και 18+), θεαματικούς ημιτελικούς και τελικούς, καθώς και διαγωνισμούς τριπόντων που θα ξεσηκώσουν το κοινό. Οι ομάδες, μικροί και μεγάλοι αθλητές, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα τουρνουά που έχει ήδη εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει:

17:45 U11 | Ημιτελικός: Μετεωρίτες – Λιοντάρια

18:00 U11 | BOLES

U13 | Final 4: Τρίκαλα 14 – Μαύρη Θύελα – Μαύρες Κόμπρες – Μαχητές

18:15 U11 | Τελικός: Μαύρα Φίδια – ………

18:30 U13 – U15 | Διαγωνισμός 3Points

18:45 U13 | Τελικός

U15 | Final 4: Gallardo – Wizards – Πιτζαμοήρωες – The Dunkers

19:15 U18 | Men A1–A4: Dream Team – Avengers

U18 | Men A2–A3: 7 Και Τέλος – Nesballs

U18 | Men B1–B4: The Dunkers – Elite

| Men B2–B3: Gkoul BC – Γάλλοι Εραστές

19:45 U15 | Men Final

18+ | Men Final 6

A1–B2: Hdoniko – Elate Mazi

B1–Γ2: Σεντ Τζωρτζ – Οι Τρεις και ο Κούκος

Γ1–Α2: Marabu Stars – Καλαμαριά

20:00 U18 | Men Final 4

20:30 U18 – 18+ | Διαγωνισμός 3Points

18+ | Men Ημιτελικοί

Στη συνέχεια θα διεξαχθούν οι μεγάλοι Τελικοί U18 και 18+!

Οι αναμετρήσεις φιλοξενούνται στην Καλαμπάκα, με τους φίλους του μπάσκετ να γεμίζουν τον χώρο και να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Μετεώρων, που στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νεολαία της περιοχής.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν στις ομάδες ότι η προσέλευση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα, ενώ το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες της ροής. Το LOUX GNC 3on3 KΑΛΑΜΠΑΚΑ 2025 συνεχίζεται και η δράση κορυφώνεται!