Ξεκινάει μετά από δύο δεκαετίες σημαντικό έργο για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του Πλαταμώνα. Ειδικότερα δημιουργείται οδός ήπιας κυκλοφορίας από το Stavento μέχρι την οδό Παντελεήμονος, στο σημείο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε και έλαβε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, μετά από κατάθεση της σχετικής μελέτης, έλαβε έγκριση από τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων για την κατασκευή οδού ήπιας κυκλοφορίας στον Πλαταμώνα, στο τμήμα από το Stavento έως την οδό Παντελεήμονος, διατηρώντας τις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές/ράγες και την αισθητική του χώρου.

Με τον τρόπο αυτό η νέα διέλευση μήκους 330 μέτρων αναμένεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο του οικισμού, καθώς η νέα διέλευση θα προσθέσει μια επιπλέον κατεύθυνση κυκλοφορίας οχημάτων. Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τοποθέτηση κυβόλιθων και δημοτικού φωτισμού και εκτελείται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με πόρους του Δήμου Δίου-Ολύμπου, προϋπολογισμού 120.000€.

Η παρέμβαση αυτή αποτελούσε ζητούμενο για την κοινότητα του Πλαταμώνα για πάνω από δύο δεκαετίες. Για την επίτευξη της χορήγησης της σχετικής έγκρισης απαιτήθηκαν προσπάθειες πολλών ετών, ενώ ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ευχαριστεί για την συνδρομή και την έμπρακτη βοήθειά τους, τους βουλευτές Πιερίας Φώντα Μπαραλιάκο και Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, Παναγιώτη Μπαλωμένο.

Αναφερόμενος στο έργο, ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, υπογράμμισε «Επιτέλους γίνεται! Αυτή η καινούρια διέλευση θα ξεμπλοκάρει τον Πλαταμώνα κυκλοφοριακά αφού πλέον θα είναι διαθέσιμες δύο κατευθύνσεις, και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να παρέμβουμε στο παραλιακό μέτωπο. Χρειάστηκαν προσπάθειες πολλών ετών για να δοθούν οι εγκρίσεις. Σειρά έχει τώρα να παρέμβουμε σε όλο το κομμάτι μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό των Πόρων, με ολιστική διαχείριση του χώρου, ώστε να αλλάξει επιτέλους η μορφή του Πλαταμώνα».

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr