Επεισοδιακή αποδείχθηκε η προ τριών ημερών επίσκεψη του γνωστού content creator «Teosty», στη Λάρισα, καθώς το μενού περιλάμβανε μεταξύ άλλων… ρίψη αυγών, μίνι – επίθεση στο μηχανάκι του και κυνηγητό ανηλίκων από πλευράς του.

Στο όνομα του «Teosty» ή Θοδωρή όπως είναι το πραγματικό του, ακούει ο viral 35χρονος πρώην αστυνομικός και νυν TikToker – Youtuber, με αθροιστικά πάνω από 150 χιλιάδες subscribers. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί και τη βάση του, έγινε γνωστός εξαρχής από τα βίντεο με κεντρικό θέμα το φαγητό, ωστόσο δεν άργησε να επεκτείνει το περιεχόμενο του. Διότι επί της ουσίας το να ανοίγει πλέον την κάμερα σε δημόσια θέα αποτελεί μία κίνηση αρκετή για να προσελκύσει προβολές, αφού ο ίδιος έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους αλλά… και εχθρούς, οι οποίοι φροντίζουν να του υπενθυμίζουν τα συναισθήματα τους όπου σταθούν και όπου βρεθούν.

Γεγονός το οποίο παρατηρήθηκε και από την πιο πρόσφατη επίσκεψη του στη Λάρισα, όπου κατέφτασε για πρώτη φορά με σκοπό να μεταδώσει ζωντανό stream, με την υποδοχή να είναι αν μη τι άλλο… θερμή. Πλήθος παιδιών νεαρής ηλικίας τον περίμεναν με σκοπό να ουρλιάξουν το χαρακτηριστικό προσωνύμιο «Λίγδας» το οποίο για κακή του τύχη τον συνοδεύει στον δημόσιο βίο του.

Από εκεί και έπειτα η βόλτα του στο κέντρο της πόλης ήταν εξίσου επεισοδιακή, καθώς στο ύψος της Παναγούλη και της Τρίγωνης Πλατείας, δέχθηκε πρώτα επίθεση με νερό και μετέπειτα με αυγό, το οποίο προσέκρουσε στο προστατευτικό τζάμι από το όχημα του. Ο ίδιος δεν δίστασε όπως πράττει συνήθως να πάρει στο κυνηγητό τους – κατά βάση – ανήλικους… θαυμαστές του, με σκοπό να τους επιπλήξει.

Όπως συνέβη και στο Πάρκο Χατζηχαλάρ, όταν νεαρός του κλότσησε το μηχανάκι με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του και εν συνεχεία να εισχωρήσει με τη μηχανή του στο πλακόστρωτο ώστε να κυνηγήσει τον δράστη. Σε κάθε περίπτωση μόνο ξινή δε βγήκε στον Teosty η επίσκεψη του στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, καθώς το κοντέρ κατά την διάρκεια της ζωντανής του μετάδοσης έγραφε μονίμως πάνω από χιλίους θεατές, ενώ αφότου αναρτήθηκαν τα βίντεο, συγκεντρώθηκαν πολλοί περισσότεροι.

Δείτε τα βίντεο:

Aντώνης Νιανιάς, onlarissa.gr