Οι δηλώσεις του ΠτΔ Κων/νου Τασούλα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, συγκίνησαν όλους τους Έλληνες απανταχού.

Προσωπικά, από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν θυμάμαι να έχω ξανακούσει τόσο εύστοχες δηλώσεις από ΠτΔ σε εθνικές επετείους.

Πως όμως είναι δυνατόν να μην έκανε τέτοιες δηλώσεις ο κ. Τασούλας, όταν προέρχεται από μια μεγάλη πολιτική σχολή, ένα μεγάλο πολιτικό άνδρα και Έλληνα πατριώτη, όπως είναι ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ, που πάντα έβαζε πρώτα από όλα το συμφέρον της πατρίδας και μετά το δικό του, κάτι που το έχει αποδείξει το 1974, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Θέλω να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου σας Έλληνας, τον μεγάλο πολιτικό άνδρα Κων/νο Τασούλα και εύχομαι να του δίνει ο θεός δύναμη να συνεχίσει το έργο και τον αγώνα του, για το καλό της πατρίδας και του έθνους.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Μπάμπης Δ. Δεληλίγκας

Πρώην Αντινομάρχης και Αντιδήμαρχος Τρικκαίων