Το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, στο σπίτι της 40χρονης στον Βόλο. Ο πρώην σύζυγός της είχε μεταβεί εκεί για να παραλάβει το παιδί τους, όμως η επίσκεψη εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο καβγάς ξέφυγε γρήγορα από τα όρια, με αποτέλεσμα να υπάρξει σωματική αντιπαράθεση παρουσία των γονιών της γυναίκας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ένταση κορυφώθηκε και, όπως καταγγέλθηκε, η 40χρονη, ο πρώην σύζυγός της και η 61χρονη μητέρα της πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα και ύβρεις. Το επεισόδιο οδήγησε σε αμοιβαίες μηνύσεις, ενώ στο εδώλιο βρέθηκαν και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο έκρινε πως ο πατέρας της γυναίκας, αν και παρών στο περιστατικό, δεν συμμετείχε στη συμπλοκή, απαλλάσσοντάς τον από τις κατηγορίες. Αντίθετα, το πρώην ζευγάρι και η μητέρα της 40χρονης κρίθηκαν ένοχοι. Ο άνδρας και η πρώην σύζυγός του καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή, ενώ η 61χρονη μητέρα σε ποινή 8 μηνών, επίσης με αναστολή.

Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση, καθώς ανέδειξε για ακόμη μία φορά πώς οικογενειακές διαφορές μπορούν να μετατραπούν σε σκηνές έντασης και βίας, οδηγώντας τελικά από το σαλόνι του σπιτιού στις αίθουσες των δικαστηρίων.

ΠΗΓΗ: ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper