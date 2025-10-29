Στις 02/11/2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου ς (Αριστοτέλους 28), θα συγκληθεί η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2025.

Θα συζητηθούν τα θέματα και οι επικείμενες δράσεις του Συλλόγου, καθώς επίσης θα οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Νέου ΔΣ του Συλλόγου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Αντιπροσώπου στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, καθώς η τριετής θητεία των παρόντων φτάνει στο τέλος της. Θα ενημερωθούν τα μέλη για τον τρόπο και την διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Θα οριστούν επίσης, διά ψηφοφορίας ,τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για τις επερχόμενες αρχαιρεσίες.

Η παρουσία όλων των μελών μας κρίνεται απαραίτητη, τα οποία καλούμε να παραβρεθούν.