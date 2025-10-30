Ο 35χρονος οδηγός της μηχανής κάθισε εκ νέου στο εδώλιο του κατηγορουμένου, με την οικογένεια του άτυχου βρέφους να ζητά δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τη μοιραία νύχτα ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα άνω των 100 χλμ./ώρα, ενώ φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η μητέρα του παιδιού, που βρισκόταν λίγα μέτρα πίσω, έζησε το φρικτό δυστύχημα μπροστά στα μάτια της. Η οικογένεια είχε βγει για να συναντήσει συγγενείς σε παρακείμενο κατάστημα, χωρίς να φαντάζεται την τραγική εξέλιξη.

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του παππού του παιδιού, που κρατούσε το μωρό τη στιγμή της σύγκρουσης. Μιλώντας στο Live News, περιγράφει:

«Ο τελευταίος που το κρατούσα αγκαλιά ήμουν εγώ. Το αυτοκίνητο μπροστά σταμάτησε να περάσω και τότε βγήκε η μηχανή. Το έσφιξα στην αγκαλιά μου και… μετά σκοτάδι. Σηκώθηκα, το έψαχνα. Τώρα δεν παίρνω ρούχα για το εγγόνι μου, παίρνω ένα κεράκι και πηγαίνω στο μνήμα του».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή, καθώς η οικογένεια καταγγέλλει ότι στο δικαστήριο παρουσιάστηκε τεχνική έκθεση με ψευδή στοιχεία, που επιχειρούσε να αποδείξει πως ο οδηγός δεν έτρεχε. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Μαρακάκης, δήλωσε ότι ο αναφερόμενος πραγματογνώμονας κατέθεσε στην Εισαγγελία πως «ουδέποτε υπέγραψε ή γνώριζε για την υπόθεση».

Η τραγωδία της Ιάσονος παραμένει ανοιχτή πληγή για την οικογένεια, που εξακολουθεί να ζητά δικαιοσύνη για το χαμένο αγγελούδι και τιμωρία για τον άνθρωπο που με μια απερίσκεπτη κίνηση στέρησε μια ζωή τεσσάρων μηνών.