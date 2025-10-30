Όλα έγιναν γύρω στις 10 χθες το βράδυ της Τετάρτης, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ δημιουργώντας αναστάτωση.

Ειδικότερα, από το αυτοκίνητο …εκτοξεύονταν νερά με τους επιβαίνοντες να έχουν όρεξη για …νυχτερινό «μπουγέλωμα».

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, όπως και έγινε τελικά, καθώς υπήρξαν κατά πληροφορίες προσαγωγές.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr