Με ένα διαφορετικό αντικείμενο καταπιάστηκαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εψαξαν και βρήκαν τα πέντε καλύτερα ανέκδοτα…

Οι καθηγητές μελέτησαν την αντίδραση 55 φοιτητών από το London School of Economics σε 65 διαφορετικά αστεία, τα οποία διάλεξαν από ιστοσελίδα με τα πιο επιτυχημένα ανέκδοτα που έχουν ειπωθεί ποτέ. Μιλάμε πάντα για έρευνα που έγινε στη Βρετανία και που στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες είναι Βρετανοί, άρα και το χιούμορ είναι ανάλογο ή έστω διαφορετικό από το δικό μας.

Οι ερευνητές της Οξφόρδης μελέτησαν το πώς λειτουργεί ο κάθε εγκέφαλος στο άκουσμα κάποιου αστείου και βρήκαν την αιτία που γελάμε με κάτι που απλά μας διηγούνται. Η απάντηση είναι πως ένα ανέκδοτο που είναι μικρό και κατανοητό είναι το κλειδί για να ξεκαρδιστεί κάποιος στα γέλια (με τα πολύπλοκα και «ψαγμένα» αστεία, συνήθως δεν πιάνει).

Έτσι, από τη βαθμολογία και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων, οι ερευνητές βρήκαν το Τop 5 των ανεκδότων όλων των εποχών.

Η πραγματική αγάπη διαρκεί για πάντα

Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Τιμ αποφασίζει να πάει στο γήπεδο. Κάθεται και παρατηρεί ότι η θέση δίπλα του είναι άδεια. Τότε γυρίζει σε εκείνον που καθόταν παραδίπλα και τον ρωτά εάν η θέση είναι πιασμένη. «Όχι», του λέει ο άνδρας, «η θέση είναι άδεια». «Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο Τιμ. «Ποιος θα άφηνε μια τέτοια θέση;». Και τότε ο άνδρας του απαντά: «Βασικά η θέση ανήκει σε εμένα. Υποτίθεται πως θα ερχόμουν με τη γυναίκα μου, όμως πέθανε. Αυτό είναι το μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν είμαστε μαζί από τότε που παντρευτήκαμε». «Ω, τα συλλυπητήριά μου. Αυτό είναι απαίσιο… Όμως δεν μπορούσες να βρεις κάποιον άλλο, ένα φίλο, συγγενή ή γείτονα για να έρθει μαζί σου;». Ο άνδρας κουνά αρνητικά το κεφάλι. «Όχι», του λέει. «Είναι όλοι στην κηδεία».

Στον δρόμο για τη δουλειά

Ένας άνδρας φτάνει αργοπορημένος στη δουλειά. Το αφεντικό φωνάζει: «Έπρεπε να έχεις έρθει στις 8.30!». Απαντά: «Γιατί; Τι συνέβη στις 8.30;»

Το παιδί και ο κουρέας

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες». Ο κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά στο άλλο. «Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί. Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου είπα;», λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν θα μάθει ποτέ». Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω, νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης. «Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί.

Μία στο εκατομμύριο

Η Κίνα έχει ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Ένα δισεκατομμύριο! Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και εάν είσαι άνθρωπος τον οποίο βρίσκει κανείς μία στο εκατομμύριο, υπάρχουν άλλοι 1.000 σαν εσένα.

Αγώνας με μια αρκούδα

Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο. Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά του παπούτσια. Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την αρκούδα». «Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα», λέει ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr