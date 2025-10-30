Κλείνει το Ταχυδρομείο στην Πύλη Τρικάλων – Άλλα 6 στη Θεσσαλία

Η απόφαση αφορά στα Ταχυδρομεία της Αγιάς, του Τυρνάβου και του Συκουρίου, τα οποία θα κλείσουν άμεσα, ενώ διατηρούνται τα Ταχυδρομεία σε Ελασσόνα, Φάρσαλα και Λάρισα, η οποία αποδυναμώνεται από ταχυδρόμους, καθώς αυξάνονται οι τομείς διανομής όταν ήδη καταγράφονται πολυήμερες καθυστερήσεις στην παραλαβή της αλληλογραφίας, με τους λογαριασμούς να παραδίδονται εκπρόθεσμα.

Το πρόβλημα ωστόσο που θα οξυνθεί θα αφορά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των τριών επαρχιών (Αγιά, Τύρναβο, Συκούριο), αφού σήμερα δεν είναι γνωστό πώς θα εξυπηρετούνται στο μέλλον οι ανάγκες τους και ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τους πολίτες μετά και την αναστολή λειτουργίας των τριών υποκαταστημάτων.

Με εξαίρεση τις δημόσιες υπηρεσίες που θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς της αλληλογραφίας τους στο κεντρικό Ταχυδρομείο της Λάρισας, οι πολίτες των συγκεκριμένων επαρχιών ενδεχομένως να απαιτηθεί να καταφύγουν σε ιδιωτικές εταιρείες, με το επιπλέον κόστος να επιβαρύνει τους ίδιους.

Πέραν του Ν. Λάρισας στη Μαγνησία θα κλείσουν τα Ταχυδρομεία σε Αργαλαστή, Ζαγορά και Βελεστίνο, στον Ν. Τρικάλων θα κλείσει το Ταχυδρομείο Πύλης, ενώ στον Ν. Καρδίτσας κλείνουν τα ταχυδρομεία σε Σοφάδες και Βραγκιανά.

ΠΗΓΗ: kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)