Μια πραγματικά τραυματική εμπειρία βίωσε πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή ο γνωστός Λαρισαίος φυσικοθεραπευτής και μέλος του ιατρικού τιμ της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Κώστας Καλαμπάκας, ο οποίος ποδηλατώντας κοντά στο σπίτι του στη Νίκαια Λάρισας, περικυκλώθηκε από μεγάλη αγέλη αδέσποτων σκυλιών.

Μάλιστα σώθηκε την τελευταία στιγμής, χάρη στην επέμβαση περιπολικού και των αστυνομικών που έτυχε να δουν το περιστατικό.

Δείτε όσα εξιστορεί ο ίδιος σε ανάρτησή του σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την Ελληνική Αστυνομία για την ευαισθησία των ανδρών του περιπολικού που βρέθηκε σήμερα Κυριακή 26/10 στους Αγ. Αναργύρους μετά την Νίκαια γύρω στις 9:30 πμ και κοντά στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καθώς βλέποντας με, με το ποδήλατο μου και έχοντας δει πως πολύ κοντά μου βρισκόταν μια μεγάλη αγέλη αδέσποτων σκυλιών γύρισαν πολύ πιο πριν από την πορεία τους με σκοπό να με συνοδεύσουν με ασφάλεια μέσα από την αγέλη. Δε θα μιλήσω σαν πολίτης για τη μάστιγα των αδέσποτων, τις ευθύνες που αναλογούν και αντί να μειώνονται μάλλον πολλαπλασιάζονται, ούτε για την αδιαφορία της κοινωνίας γενικότερα, αλλά για τον πραγματικά μεγάλο κίνδυνο ενηλίκων και κυρίως παιδιών από τις αγέλες αυτές. Πολύ πιο επικίνδυνα κ λυπηρά τα πράγματα δηλαδή.

Τους ευχαριστώ για το αίσθημα ευθύνης κ την ανθρωπιά λοιπόν».