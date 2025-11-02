Advertisement
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Η… «απάντηση» του Λάκη Γαβαλά στη δήλωση Μπέου για την «μαύρη»

Νοέ 2, 2025
in Θεσσαλία
Η… «απάντηση» του Λάκη Γαβαλά στη δήλωση Μπέου για την «μαύρη»
Share on FacebookShare on Twitter

Με τον γνωστό του τρόπο, χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δήλωση του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι «δεν είναι ρατσιστής γιατί έχει πάει με μαύρη».

 

Ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Έχω πάει με μαύρους… κύκλους. Σε φωτογράφιση 😂😂😂»,
προκαλώντας κύμα σχολίων και κοινοποιήσεων.

Η ανάρτηση του γνωστού επιχειρηματία και fashion icon σχολιάστηκε ευρέως για το πνεύμα και την ειρωνική της διάθεση, αποτελώντας —όπως συνηθίζει ο ίδιος— μια χιουμοριστική «απάντηση» σε μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις.

ΠΗΓΗ: Magnesianews
Tags:
Goodys

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

No Result
View All Result

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd