Η… «απάντηση» του Λάκη Γαβαλά στη δήλωση Μπέου για την «μαύρη»

Ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Έχω πάει με μαύρους… κύκλους. Σε φωτογράφιση 😂😂😂»,

προκαλώντας κύμα σχολίων και κοινοποιήσεων.

Η ανάρτηση του γνωστού επιχειρηματία και fashion icon σχολιάστηκε ευρέως για το πνεύμα και την ειρωνική της διάθεση, αποτελώντας —όπως συνηθίζει ο ίδιος— μια χιουμοριστική «απάντηση» σε μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις.