Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών για την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς.agiasmos
Σχολικές Μονάδες Πύλης:
- Νηπαγωγείο: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο: 09:30
- 1ο Γυμνάσιο: 08:30
- Γενικό Λύκειο: 08:30
- ΕΠΑΛ: 09:15
Σχολικές Μονάδες Τοπικών Κοινοτήτων:
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γόμφων: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ελάτης: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λυγαριάς: 08:30
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Παλ/ρου: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πηγής: 08:30
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πιάλειας: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Στουρν/κων: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο Φήκης: 08:30
- Νηπιαγωγείο Φήκης: 09:00
