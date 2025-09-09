Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών για την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς.agiasmos

Σχολικές Μονάδες Πύλης:

Νηπαγωγείο: 09:00

Δημοτικό Σχολείο: 09:30

1 ο Γυμνάσιο: 08:30

Γυμνάσιο: 08:30 Γενικό Λύκειο: 08:30

ΕΠΑΛ: 09:15

Σχολικές Μονάδες Τοπικών Κοινοτήτων: