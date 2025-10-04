Μετά την αναβολή που είχε ανακοινωθεί λόγω καιρού, το Μεγάλο Καραγκούνικο Πανηγύρι επανέρχεται με νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Η Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων καλεί όλο τον κόσμο σε μια γιορτή παράδοσης και πολιτισμού, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο προαύλιο του 1ου Λυκείου στην Μπάρα Τρικάλων.

Η μεγάλη γιορτή της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Καραγκούνηδων επιστρέφει δυναμικά! Μετά την αρχική αναβολή, ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του Μεγάλου Καραγκούνικου Πανηγυριού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Τρικάλων (Μπάρα).

Η διοργάνωση ανήκει στην Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων, ενώ το πανηγύρι τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και με την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, μουσική, ποικίλες πολιτιστικές δράσεις και φυσικά την ξακουστή παραδοσιακή φιλοξενία (καζάνι), που αποτελεί σήμα κατατεθέν της καραγκούνικης κουλτούρας.

Οι διοργανωτές απευθύνουν θερμό κάλεσμα σε όλους να παρευρεθούν, ώστε να στηρίξουν την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλίας και να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία γιορτής, κεφιού και παραδοσιακής διασκέδασης!