Επίσημη γονική άδεια μπορούν να πάρουν πρώτη φορά φέτος από τη δουλειά τους όσοι γονείς έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια . Η άδεια -χωρίς περικοπές στις αποδοχές τους -θα δοθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2025 με απόφαση του υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η συγκεκριμένη άδεια έχει ειδικό σκοπό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο γ’ αυτόν, αφού οι γονείς καλούνται να δώσουν το παρών στις σχολικές μονάδες των παιδιών τους προκειμένου να παρακολουθούν συζητήσεις και προγράμματα με εποπτεία ειδικών σε ζητήματα π.χ. πρώιμης παρέμβασης, διαπαιδαγώγησης ανηλίκων, ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας. Σε πρώτη φάση η άδεια αυτή καλύπτει γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια και θα δίνεται στις 11 Δεκεμβρίου επειδή συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. Η επιλογή της μέρας αυτής είναι δεδομένη και αποκλειστική για κάθε έτος εκτός αν «πέσει» Σαββατοκύριακο οπότε μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη είτε για την προηγούμενη σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου.

Τι προβλέπει η νέα άδεια

Θα παρέχεται δικαιολογημένη άδεια εργασίας στους γονείς, με βάση νομοθετική ρύθμιση. Θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 11 Δεκεμβρίου (Στις 11 Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού για να υπενθυμίσει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ στην Ελλάδα συνδέεται πλέον με τον θεσμό της συνεκπαίδευσης, δίνοντας κοινωνικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο στην ημερομηνία).

Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή υπήρξε για χρόνια ζητούμενο χωρίς ουσιαστική υποστήριξη από την Πολιτεία. Με τη νέα ρύθμιση, όχι μόνο δίνεται θεσμικό δικαίωμα στον εργαζόμενο γονέα να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δημιουργείται και ένα πλαίσιο διαλόγου και καλλιέργειας κοινών αξιών με το σχολείο.

Όπως υποστηρίζουν διεθνείς έρευνες (π.χ. OECD, 2023), η γονεϊκή εμπλοκή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της σχολικής βίας, την αύξηση της σχολικής επίδοσης και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

Ο στόχος της γονικής άδειας – Τι θα κάνουν οι γονείς

Η καθιέρωση της αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών με απώτερο στόχο την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας και των φαινομένων βίας ανηλίκων που παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει τονιστεί στη μάχη κατά της κατά της βίας ανηλίκων δίνεται πρωτίστως έμφαση στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας αλλά και ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων- ασκούντων την επιμέλεια παιδιών στη σχολική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συνεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων-ασκούντων την επιμέλεια. Η νέα στρατηγική, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των γονέων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική συνεκπαίδευση θα περιλαμβάνει: