Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, που έχουν αναλάβει τη νομική υπεράσπιση του 18χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα, ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη αυτή υπόθεση.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου των συνηγόρων, πρόκειται για μια “πραγματική οικογενειακή τραγωδία”με δύο θύματα, όπου πρωταρχική υποχρέωση της υπεράσπισης είναι η προστασία της εύθραυστης προσωπικής ζωής του νεαρού κατηγορουμένου, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδείξουν την πλήρη αλήθεια.

Οι δικηγόροι επισημαίνουν χαρακτηριστικά:

“Δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς διακινείται από μέρος των μέσων ενημέρωσης.”

Τονίζουν, παράλληλα, ότι “η υποχρέωση σεβασμού της ιδιωτικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βαρύνει κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας.”

Η τραγική υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες η 45χρονη γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της, από τα χέρια του ίδιου της του παιδιού.