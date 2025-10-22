Την αλληλογραφία που είχε με την Κομισιόν για τη δυνατότητα διενέργειας εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας και ειδικότερα στη Θεσσαλία, την απάντηση του Επιτρόπου για την γεωργία Κρίστοφ Χάνσεν σε δύο ευρωβουλευτές, ο οποίος υποστηρίζει ότι μπορούν να διατεθούν στη χώρα μας με χρηματοδοτική στήριξη από την Ε.Ε. 500.000 δόσεις εμβολίου δωρεάν (μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτημα από την Ελλάδα) καθώς και πληροφορίες για το πιστοποιημένο εμβόλιο που παρασκευάζεται στο Βέλγιο, η αποτελεσματικότητα του οποίου φτάνει το 92% παρουσίασε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων και απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο Δημ. Κουρέτας επέμενε στην αναγκαιότητα διενέργειας εμβολιαστικού προγράμματος, τουλάχιστον στη Θεσσαλία για την ανάσχεση της ευλογιάς, υπενθυμίζοντας την πρόταση προς το ΥΠΑΑΤ να συγκροτήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων -επιστημόνων, η οποία και θα συζητήσει προς την κατεύθυνση αυτή με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν. «Η πρόταση μας έχει κοινοποιηθεί. Αναμένουμε από το ΥΠΑΑΤ να μας καλέσει να την συζητήσουμε. Υπάρχουν καθηγητές που αντίκεινται στην εμβολιασμό και άλλοι που είναι υπέρ. Πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις» σημείωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης.

Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο των Περιφερειών για τα λειτουργικά έξοδα που έχουν διαθέσει για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αλλά και των κτηνοτρόφων για την αποζημίωσή τους από τη θανάτωση των ζώων, ο κ. Κουρέτας ανέφερε ότι «μέχρι τώρα έχουν δοθεί λίγα χρήματα, σε σχέση με όσα έχουν δαπανηθεί».

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παρέστη και η Γενική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων Σεβαστή Ασλανίδου, η οποία στην τοποθέτηση της υπερασπίστηκε το έργο των συναδέλφων της, οι οποίοι εδώ και 1,5 χρόνο υπό αντίξοες συνθήκες μάχονται για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. «Επειδή υπάρχουν καταγγελίες μελών μας ότι διατυπώθηκαν απόψεις που έθιγαν την επαγγελματική αξιοπρέπεια, την εργασιακή ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ξεκαθαρίζουμε ότι εδώ και ενάμισι χρόνο οι κτηνίατροι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και ακούραστα, εργαζόμενοι εκτός ωραρίου και Σαββατοκύριακα, διενεργούν κλινική επιτήρηση της νόσου στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, δειγματοληψίες, επιβλέπουν τη διαδικασία θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των ζώων και διεκπεραιώνουν και όλες τις διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του ΥΠΑΑΤ, που εφαρμόζουν. Η όποια καθυστέρηση καταγράφηκε στις θανατώσεις ήταν γιατί δεν υπήρχε συνεργασία, είτε από τον αρμόδιο Δήμο, είτε από τους κτηνοτρόφους. Για την διαχείριση των θανατωθέντων ζώων τονίζουμε ότι γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους, σύμφωνα με τους Καν. 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΑΤ και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα».

Με αφορμή διάφορες τοποθετήσεις για το πρόβλημα της ευλογιάς, ο Δημ. Κουρέτας ζήτησε απ΄ όλους να είναι πολλοί προσεκτικοί στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, που απαιτεί ενιαίο μέτωπο, το οποίο θα σταθεί αποκλειστικά δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίχως σκοπιμότητες».

Ακόμη αποφασίστηκε ομόφωνα λόγω της σοβαρής κατάστασης της ευλογιάς, η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα στις 4 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Τέλος το Σώμα ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026, καθώς και την υλοποίηση αθλητικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων πρόληψης της δημόσιας υγείας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.