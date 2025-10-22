Μια απόφαση–τομή για τη δικαιοσύνη και την κοινωνία του Βόλου εκδόθηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου η έδρα επέβαλε πολυετή κάθειρξη σε 63χρονο άνδρα για ειδεχθή εγκλήματα σε βάρος δύο ανήλικων αγοριών.

Η υπόθεση, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τις φρικιαστικές της λεπτομέρειες, έφτασε στο τέλος της με την καταδίκη του δράστη σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, εκ των οποίων τα 25 εκτιτέα, χωρίς αναστολή και χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

Ο κατηγορούμενος, ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών, θα παραμείνει στη φυλακή για πολλά ακόμη χρόνια, καθώς το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό, γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, καθώς και κατοχή και παραγωγή παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Η πολύκροτη υπόθεση 63χρονου κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας, ο οποίος κατηγορήθηκε για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου, αναβίωσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου, όπου ολοκληρώθηκε η εκδίκαση κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καρδίτσας, ο κατηγορούμενος αντιμετώπισε κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, καθώς και για κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η αρχική αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο του 2023, ύστερα από καταγγελία 18χρονης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καρδίτσας. Η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι ο 12χρονος αδελφός της επισκεπτόταν συχνά την οικία του 63χρονου στο Μουζάκι, επιστρέφοντας κάθε φορά με δώρα και μικροαντικείμενα.

Η ίδια προσκόμισε στις αρχές εκτυπωμένα ηλεκτρονικά μηνύματα ερωτικού περιεχομένου, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν σταλεί από τον κατηγορούμενο προς τον ανήλικο.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, φωτογραφικό υλικό και μαχαίρια. Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Ανακριτή Καρδίτσας, ο οποίος διέταξε την προσωρινή του κράτηση.

Η διαδικασία στο Δικαστήριο του Βόλου

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου, εξετάστηκαν πολλαπλές μαρτυρικές καταθέσεις, ανάμεσά τους οι γονείς του ανήλικου, ένας αστυνομικός που χειρίστηκε την υπόθεση, καθώς και δύο γείτονες του κατηγορούμενου.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης νέα στοιχεία που φέρονται να αφορούν ενδεχόμενες επιπλέον περιπτώσεις προσέγγισης ανηλίκων, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τη θέση του 63χρονου.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις που του αποδόθηκαν, επιβεβαιώνοντας το βαρύ κατηγορητήριο που είχε ασκηθεί εναντίον του.

Η δεύτερη δικογραφία

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της Εισαγγελίας, σε βάρος του 63χρονου σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία το 2024, όταν πλέον εργαζόταν ως οδηγός ταξί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κατηγορούμενος γνωρίστηκε σε καφενείο με τον πατέρα ενός δεύτερου ανήλικου αγοριού. Εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που αναπτύχθηκε και το γεγονός ότι οι γονείς του παιδιού εργάζονταν, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το αγόρι στο σπίτι του, όπου φέρεται να διανυκτέρευσε τέσσερις έως πέντε φορές.

Η οικογένεια, αγνοώντας τα προηγούμενα περιστατικά, είχε μάλιστα προτείνει να φιλοξενήσει τον κατηγορούμενο στο εξοχικό της στη Ζάκυνθο. Η νέα υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς ενημερώθηκαν από την Εισαγγελία για το παρελθόν του 63χρονου, ενώ τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του διατηρούνται στη διάθεση των αρχών.

ΠΗΓΗ: ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper